utenriks

Det opplyser Det kvite hus etter at dei to leiarane snakka saman tysdag for å diskutere krisa i Afghanistan.

– Dei er samde å halde eit nettbasert møte med G7-leiarane neste veke for å diskutere felles strategi og tilnærming, heiter det i ei fråsegn frå Det kvite hus.

