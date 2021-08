Noreg forsterkar feltsjukehus – har sendt ekstra personell til Kabul

utenriks

– Sjukehuset er avgjerande for den allierte tilbaketrekkinga som no går føre seg, og er i praksis det einaste medisinske tilbodet, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i ein e-post til NTB.

Personellet som kom til Kabul tysdag kveld, skal hjelpe til med mellom anna samband og leiarstøtte, slik at sjukehuspersonellet skal kunne drive med si primæroppgåve, altså den medisinske beredskapen, opplyser Forsvarsdepartementet.

Totalt har Forsvaret no eit 40-tals personar stasjonert i Kabul.

– Det blir gjort saman med våre allierte ei fortløpande vurdering av kor lenge sjukehuset skal bli verande. Det har utvilsamt ei nøkkelrolle for å sikre medisinsk beredskap for dei som er igjen i Kabul, og det er derfor ikkje planen å hente dei heim no, seier forsvarsministeren.

Tidlegare har det vorte signalisert at Noreg kan leie feltsjukehuset ut 2021.

Måndag opplyste forsvarssjefen at 9 av dei 36 norske som har hatt ansvaret for drifta av feltsjukehuset på flyplassen i Kabul, er trekt ut.

Situasjonen i Kabul og ved flyplassen har vore kaotisk. Tusen samla seg måndag på flyplassen i Kabul i eit kaotisk forsøk på å forlate Afghanistan, og fleire menneske døydde då dei prøvde å klamre seg til eit militærfly som tok av.