Nye tonar frå Taliban

Knapt eit skot vart fyrt av då opprørarane tok den afghanske hovudstaden, og det gamle regimet med president Ashraf Ghani i spissen flykta.

Dei siste dagane har det vore roleg i Kabul, med unntak av kaotiske tilstandar på flyplassen, der tusenvis av afghanarar som har jobba for vestlege styrkar og ambassadar, desperat prøver å komme seg ut av landet.

I Kabul kontrollerer Taliban-soldatar gatene og sjekkar folks identitetspapir, men det er ikkje meldt om arrestasjonar eller vilkårlege avrettingar.

Forsonande tone

Under den første pressekonferansen sin etter maktovertakinga slo Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid òg an ein forsonande tone.

– Vi kjem ikkje til å søkje hemn, alle motstandarane våre er benåda, sa han.

Utlendingar er trygge, kvinnerettar skal respekterast og jenter skal få gå på skule og studere, forsikra Mujahid vidare.

«Nye» Taliban ønskjer òg uavhengige medium velkomne, så sant dei ikkje motarbeider «nasjonale verdiar», sa talsmannen, som også lova at Afghanistan aldri meir skal bli base for grupper som al-Qaida.

– Territoriet til Afghanistan skal ikkje brukast mot nokon. Det kan vi forsikre verdssamfunnet om, sa Mujahid.

Fryktar al-Qaida

Fleire vestlege leiarar har uttrykt uro for at Afghanistan igjen skal bli base for al-Qaida. Dei overser mellom anna at det ikkje var Taliban som inviterte Osama bin-Laden til å etablere base i landet i 1996, men krigsherren Abdul Rasul Sayyaf.

Sayyaf er kjend som ein svoren motstandar av Taliban, har tette band til Saudi-Arabia, har i årevis sete i nasjonalforsamlinga i Afghanistan og naut stor tillit hos avgåtte president Ghani.

Det blir òg ofte underslått at Taliban ville kaste ut al-Qaida etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001, fordi dei meinte at Osama bin-Laden og terrornettverket hans hadde misbrukt den pashtunske gjestfridommen. Det rakk dei aldri å gjere før USA og vestlege allierte bomba krigsherrane i den såkalla Nordalliansen til makta i Kabul.

Kjempa mot IS

Taliban har sidan 2015 òg kjempa innbite for å halde den ytterleggåande islamistgruppa IS unna Afghanistan, noko dei stilltiande har hausta anerkjenning for, sjølv i USA.

Dei to gruppene er djupt splitta i synet på ideologi og taktikk og har utkjempa fleire slag nordaust i landet.

– Håpet er at ei forhandlingsløysing vil føre Taliban inn i regjeringa og dermed òg inn i kampen mot IS. Dei kjenner fjella, dei kjenner terrenget, dette er territoriet deira, sa ein amerikansk etterretningsoffiser i Kabul i 2019.

Erfaring og mognad

Mujahid understreka under pressekonferansen at det nye Taliban-regimet vil vere heilt annleis enn då rørsla styrte i åra 1996 til 2001.

– Når det gjeld ideologi og tru, er det ingen forskjell. Men om vi legg erfaring, mognad og innsikt til grunn, er det utvilsamt mange forskjellar, slo han fast.

Talibans talsmann i Doha, Suhail Shaheen, understrekar òg at det er nye tider. Kvinner vil ikkje lenger bli pålagde å iføre seg heildekkjande burka, seier han i eit intervju med Sky News.

Forsiktig optimisme

Utsegnene vekkjer forsiktig optimisme i Vesten, mellom anna hos Storbritannias forsvarssjef Nick Carter. Han rosar Taliban for å halde ro og orden i gatene i Kabul og seier at britiske styrkar «meir enn gjerne» innleier eit samarbeid med dei.

– Vi får ikkje rapportar om at dei opptrer på ein like vond måte som dei gjorde tidlegare, seier han til Sky News.

– Verda bør gi Taliban ei moglegheit til å danne ny regjering i Afghanistan og vil då kanskje oppdage at opprørarane, som i tiår vart oppfatta som militante, har vorte meir fornuftige, seier Carter til BBC.

Snev av håp

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ser òg med forsiktig optimisme på utsegnene frå Taliban.

– Vi klør oss faktisk litt i hovudet fordi det Taliban seier viser jo tonar som gir ein snev av håp. Så står det att å sjå kva dei gjer. Det er ikkje alltid samanheng mellom kva dei seier og kva dei gjer. Men det vi ser i praksis er eit meir pragmatisk Taliban, seier Kristoffersen til NRK.

FNs tidlegare spesialutsending til Afghanistan, den norske diplomaten Kai Eide, meiner at løfta om amnesti til medlemmer av tryggingsstyrkane og den gamle administrasjonen er positivt.

– Men når det gjeld kvinner og ytringsfridom så er eg ikkje så optimistisk, seier Eide til NRK.

På sivilisert vis

Russland og Kina var blant dei første som sa seg villige til å samarbeide med det kommande Taliban-regimet, og USA ser heller ikkje bort frå eit samarbeid.

– Dei sender positive signal og opptrer på sivilisert vis, heiter det i ei fråsegn frå Kreml.

– Taliban seier at dei vil respektere rettane til innbyggjarane, og vi vil ta dei på ordet og sjå om dei held desse løfta, seier ein talsmann for amerikansk UD, Ned Price, til AFP.

Taliban på tivoli

For dei mange tusen Taliban-krigarane som dei siste dagane har strøymt til Kabul, var møtet med storbyen eit sjokk. Dei fleste av dei kjem frå landsbygda og har aldri sett sine bein i ein by før, og inntrykka er derfor overveldande.

Ein journalist frå nyheitsbyrået AP snakka med ein av dei, Ezanullah, som vart forfjamsa då to kvinner helste på han på gata.

– Dei sa at dei var redde for oss og meinte at vi var forferdelege, men eg sa at dei er søstrene mine, og at vi vil la kvinner gå på skule og ta utdanning og gi dei tryggleik, fortel han.

– Hugs berre på hijaben, la han til, og viste til det islamske hovudplagget som dekkjer håret, men ikkje ansiktet.

Ikkje overtydd

Mange afghanarar lèt seg likevel ikkje overtyde av den nye sjarmoffensiven, og den eldre garden hugsar godt det brutale styret sist dei hadde makta.

Kvinner fekk ikkje arbeide og måtte bere burka offentleg, dei som var skulda for utruskap, vart steina, tjuvar fekk hender amputert, og TV og musikk var forbode.

Den einaste datamaskina i landet skal ha tilhøyrt den einauga Taliban-leiaren mulla Omar, men han visste etter seiande ikkje korleis han skulle skru han på.

Kabul låg i ruinar etter år med brutal borgarkrig, sjølv statsrådar låg i full krig med kvarandre, og tryggleik og offentlege tenester var framandord.

Taliban-krigarane som no har innteke byen, er utstyrte med smarttelefonar. Bilete i sosiale medium viser korleis dei storkosar seg, huskar på ein leikeplass, hoppar på trampoline, køyrer radiobil på eitt av tivolia i byen, spelar piano og trenar på eit treningssenter.

Samlar inn våpen

Kabul er no heim for 5 millionar menneske, fem gonger så mange som sist Taliban hadde makta, og byen har vore prega av omfattande kriminalitet dei siste åra. Taliban har lova å slå hardt ned på dette og har dei siste dagane mellom anna gått frå dør til dør for å registrere namn og beslagleggje våpen.

Mange fryktar likevel kriminelle som gir seg ut for å vere opprørarar, meir enn Taliban, fortel eigaren av Tolo TV, Saad Mohseni.

– Desse som gir seg ut for å vere Taliban, kan vere svært farlege, for dette er rett og slett bandittar, seier han til AP.

Fleire av butikkane og kafeane i Kabul har opna igjen, og trafikk er igjen i ferd med å fylle gatene. Skulane er likevel framleis stengde, og skepsisen til dei nye makthavarane er stor.

– Frykta er der, seier eigaren av ein butikk som har opna igjen.

