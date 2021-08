Riksadvokaten i Malta ber om livstid for journalistdrap

utenriks

Onsdag la riksadvokat Victoria Buttigieg ned påstand om at Yorgen Fenech bør dømmast til livstid i fengsel for medverknad til drapet, og dessutan 30 år for kriminell samansverjing. Fenech vart arrestert i november 2019 då han prøvde å rømme Malta.

Caruana Galizia var ein av dei leiande gravejournalistane i Malta. Ho vart drepen av ei bilbombe i nærleiken av heimen sin 16. oktober 2017.

Drapet på ein journalist som hadde avslørt storstilt korrupsjon og kameraderi blant politikarar og næringslivstoppar i Malta, førte til rasande reaksjonar både i landet og internasjonalt. I januar 2020 måtte statsminister Joseph Muscat gå av som følgje av saka.

Før ho vart drepen, grov Caruana Galizia i ein svært kontroversiell forretningsavtale der Fenech var ein av hovudpartane. Han skal òg ha hatt eit selskap i Dubai som skulle kvitvaske pengar, som seinare skulle overførast til fleire høgtståande politikarar, mellom anna stabssjefen til Muscat, Keith Schembri.

Ein av dei tre som er sikta for å ha planta bomba som drap Caruana Galizia, erklærte seg skuldig i februar. Vincent Muscat (ikkje i slekt med Joseph) vart dømd til 15 års fengsel. Dei to andre hovudmennene ventar framleis på å bli stilte for retten.

Ein uavhengig rapport som vart offentleggjord seint i juli, konkluderte med at den maltesiske staten må ta ansvar for attentatet, sidan dei ikkje klarte å verne henne trass at ho levde med truslar.

(©NPK)