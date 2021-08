utenriks

Polio-varianten som er påvist, er den same som tidlegare er påvist i nabolandet Sudan, og helsestyresmaktene fryktar ukontrollert spreiing.

– At polio har komme tilbake i Uganda, kan skuldast at covid-19-pandemien har gått ut over den rutinemessige vaksinasjonen, heiter det i ei kunngjering frå helsedepartementet.

Styresmaktene planlegg å starte ein vaksinasjonskampanje blant barn under fem år i oktober, blir det opplyst.

(©NPK)