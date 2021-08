Utanriksministeren i Peru går av etter CIA-skulding

utenriks

Påstanden om at Lysande sti fekk CIA-støtte fall i februar, før Bejar vart statsråd. Han blir tilbakevist frå fleire hald og har førte til krav om at han måtte gå av.

Nærare 70.000 menneske vart drepne i krigen mellom den maoistiske opprørsgruppa Lysande sti og regjeringsstyrkane mellom 1980 og 2000. Utbrytargrupper frå Lysande sti er framleis aktive i Peru.

Ifølgje nyheitsbyrået Agencia Andina har president Pedro Castillo godteke avskjedssøknaden til Bejar.

Venstreorienterte Castillo vart teken i eid som ny president i juli etter å ha vunne ein knapp siger over høgrepopulisten Keiko Fujimori.

Den nyvalde presidenten er frå før under press etter at stabssjefen hans, Guido Bellido, er sett under etterforsking, skulda for korrupsjon og for å ha komme med utsegner som forsvarer bruk av terror.

