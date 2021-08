Aukande press mot britisk minister som ikkje avbraut ferien før Kabul fall

utenriks

Sist fredag antyda embetsfolk i utanriksdepartementet at Raab burde ta ein hastetelefon til den afghanske kollegaen sin for å hjelpe dei som har jobba for dei britiske styrkane i Afghanistan. Tilbakemeldinga var at Raab, som var på ferie på Kreta, ikkje var tilgjengeleg. Afghanske styresmakter ville ikkje snakke med nokon på lågare nivå, og samtalen vart utsett ein dag.

Forsvarsminister Ben Wallace har sagt at det ikkje ville hjelpt om Raab hadde ringt, men det er ikkje nok til å stanse kritikken.

– Kven er det som ikkje ville teke ein telefon dersom dei vart fortalde at det kunne redde liv, spør opposisjonsleiar Keir Starmer.

– Utanriksministeren bør skamme seg, og statsministeren har ein jobb å gjere med å svare på kvifor Raab framleis har ein jobb, seier Labours utanrikspolitiske talsperson Lisa Nandy. Kollegaen hennar i Liberaldemokratane legg ikkje fingrane imellom i kritikken sin.

– Dominic Raab må gå av i dag. Dersom han ikkje gjer det, bør statsministeren endeleg opptre som ein leiar og sparke han. Akkurat no sit det tolkar over heile Afghanistan – omringa av Taliban – og fryktar det verste. Alt utanriksministeren hadde trunge å gjere, var å gå bort frå stranda og ta ein telefon. Det gjorde han ikkje, seier Layla Moran.

– Han har gjort Storbritannia til skamme og er ikkje lenger skikka til å representere landet.

