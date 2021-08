utenriks

– I dag har to fly letta frå Kabul mot Pakistan. Det betyr at vi har fått ut over 300 personar, seier forsvarsminister Trine Bramsen på ein pressekonferanse torsdag.

Utanriksminister Jeppe Kofod seier på same pressekonferanse at danske styresmakter har gjort alt dei kan for å få folk ut av Afghanistan.

– Når eg snakkar med kollegaer, forstår eg at vi i Danmark har komme svært langt, seier han.

