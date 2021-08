Desperate afghanarar fanga i ingenmannsland ved flyplassen i Kabul

utenriks

Ifølgje ikkje-stadfesta meldingar i sosiale medium er fleire menneske drepne medan amerikanske styrkar og Taliban kjempar for å kontrollere den desperate menneskemengda.

– Eg reiste til flyplassen med barna og familien. Taliban og amerikanarar skyt. Likevel heldt folk fram med å bevege seg framover for å komme inn, fordi dei veit at ein lagnad verre enn døden ventar dei utanfor flyplassen, seier ein mann som inntil nyleg jobba for ein utanlandsk organisasjon.

Inne i den afghanske hovudstaden strøymer folk til fleire lands ambassadar etter at det gjekk rykte om at det er mogleg å få visum på staden eller fritt leide til flyplassen.

– Eg fekk vite at om eg fekk namn, telefonnummer og personlege detaljar skrive ned og levert til den franske ambassaden, så ville dei ta meg med, seier ein mann.

Fullt kaos følgt av ein viss orden

Det har vore kaotiske scener ved flyplassen sidan Taliban rykte inn i hovudstaden i helga. Bilete og videoar viser folk som desperat prøver å flykte landet. Somme har til og med prøvd å klamre seg til militære transportfly medan dei er på veg ned rullebanen.

Sjølv om ein viss orden er retta opp att, står fleire tusen fast i ingenmannsland mellom Taliban og dei amerikanske sperringane. Dei klamrar seg til håpet om at dei skal få sleppe inn på flyplassen og ut av landet. Mange har visum til andre land og seier dei har vorte lova evakuering, men dei kjem altså ikkje inn.

– Eg snakka med ein venn som er der med eit brev frå spanske styresmakter om at han kan reise ut med spanske statsborgarar, men då han prøvde å gå til flyet, trua dei med å skyte han. Spanjolane seier han er trygg dersom han kjem seg inn, men han slepp ikkje inn, fortel ein mann til nyheitsbyrået AFP.

Taliban-eskorte

Taliban har stilt opp med eskorte for somme ambassadar, som hentar ut både eigne borgarar og afghanarar, og som blir slopne inn av amerikanarane. Turen ut til flyplassen er berre nokre få kilometer, men kan ta fleire timar med hjarteskjerande inntrykk.

– Det var folk som vart banka opp utanfor bussvindauga medan dei prøvde å komme seg inn. Taliban-folka som var med oss, skaut i lufta for å jage dei bort, fortel ei kvinne som kom til flyplassen onsdag.

Forventar at folk får reise

Amerikanarane seier torsdag at Taliban har gått tilbake på løfte om å la afghanarar som jobba for USA, komme til flyplassen.

– Vi har fått meldingar om at Taliban held igjen afghanarar som ønskjer å ta seg til flyplassen og forlate landet. Vi forventar at alle amerikanske borgarar, tredjelands borgarar og alle afghanarar som ønskjer å reise, får gjere det i tryggleik og utan å bli trakasserte, seier USAs viseutanriksminister Wendy Sherman.

