FN og G7 ber Taliban gi folk fritt leide

utenriks

Sjefane for dei humanitære organisasjonane appellerer òg til Taliban om å gi deira tilsette trygg tilgang til afghanske sivile, og dei ber om meir pengar til å hjelpe millionar av menneske.

– Det afghanske folket treng hjelp meir enn nokosinne, sa dei i appellen som vart sendt ut av ein komité som knyter saman FN-organisasjonar og andre internasjonale humanitære organisasjonar.

– Vi blir i Afghanistan for å gjere jobben vår, heiter det i appellen, som er underteikna av mellom anna FNs sjef for humanitært arbeid, Martin Griffiths, menneskerettskommissær Michelle Bachelet, høgkommissær for flyktningar Filippo Grandi og WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dei skriv at sivile òg må ha rett til å søkje vern, inkludert retten til å reise ut av landet for å søkje asyl, og dei ber alle land halde grensene opne for afghanske flyktningar.

I den første offisielle ytringa om krisa bad G7s utanriksministrar torsdag Taliban gi fritt leide til afghanarar og utlendingar som ønskjer å forlate Afghanistan.

Dei uttrykte sterk bekymring for meldingar om valdelege hemnaksjonar og om at Taliban hindrar afghanarar i å komme seg til flyplassen for å komme ut av landet.

