Fly med 84 evakuerte har landa i Danmark

utenriks

Primært er det lokalt tilsette og tolkar som har arbeidd for den danske staten, og dessutan familiane deira, som var om bord på flyet, stadfestar utanriksdepartementet i Danmark.

Islamabad i Pakistan fungerer som base for Danmarks evakuering frå Afghanistan. SAS-flyet landa måndag i Islamabad, der dei 84 evakuerte hadde vorte samla, og flaug vidare til Dubai onsdag kveld.

Røde Kors skaffar senger

På Kastrup flyplass utanfor København står Røde Kors klar til å ta imot dei evakuerte når dei kjem fram.

– Vi har eit opplegg som gir afghanarane som no kjem til Danmark, ei god mottaking og sørgjer for at nokon kan hjelpe dei med ei varm seng og det mest nødvendige, seier Andres Ladekarl i Dansk Røde Kors.

Også danskar, eller personar med dansk tilknyting, skal evakuerast frå Afghanistan.

– Vi har ei liste over danske statsborgarar eller andre med lovleg opphald i Danmark. Den siste lista er på opptil 70 menneske, sa utanriksminister Jeppe Kofod onsdag.

Stor uvisse kan vere knytt til oversikta til departementet over danskar i Afghanistan, og det reelle talet kan vere langt høgare, blir det understreka. Dessutan kan personar frå denne lista med 70, vere blant dei 84 som natt til torsdag var på veg til Danmark.

Har hjelpt Noreg

Søndag tok Taliban kontrollen over Afghanistans hovudstad Kabul, noko som har ført til ei storstilt evakuering av mellom anna vestlege ambassadetilsette og afghanarar.

Danmark har hjelpt Noreg med evakuering. Tysdag kveld vart 15 personar sende med eit fly frå Islamabad til København. Om bord var det 14 nordmenn og ein utanlandsk statsborgar med lovleg opphald i Danmark. Dei 14 kom til Noreg onsdag. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stadfesta då at fem av dei var frå Noregs ambassade i Kabul og ni frå Forsvarets sanitet.

(©NPK)