Haiti justerer opp dødstalet etter jordskjelvet

utenriks

Styresmaktene i det kriseramma landet justerte opp dødstalet frå det tidlegare anslaget på 1.941 natt til torsdag, norsk tid. Talet på skadde er justert opp frå nesten 10.000 til over 12.000 menneske.

Over 7.000 heimar er øydelagde og meir enn 12.000 bustader påførte skadar. Dermed har rundt 30.000 personar vorte heimlause. Skular, kyrkjer og kontorbygningar er òg øydelagde eller påførte store skadar.

Haiti vart ramma av eit veldig jordskjelv med ein styrke på 7,2 laurdag morgon.

Berre tre dagar seinare, medan leitinga etter overlevande gjekk føre seg for fullt, kom den tropiske stormen Grace og avbraut redningsarbeidet med ausande regnvêr.

Den britiske regjeringa opplyser torsdag at støtteskipet RFA Wave Knight blir sett inn for å hjelpe til i hjelpeinnsatsen som går føre seg. Det skal mellom anna fungere som landingsplattform for amerikanske militærhelikopter som er sende til Haiti.

Haiti strevar frå før med ein koronapandemi ute av kontroll, omfattande gjengkriminalitet og ei ny politisk krise etter drapet på presidenten i juli.

Landet, som er det fattigaste på den vestlege halvkula, slit òg enno etter det kraftige jordskjelvet i 2010 som la hovudstaden Port-au-Prince delvis i grus og kosta 200.000 menneske livet.

(©NPK)