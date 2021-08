Rettssak etter villmannskøyring som kosta fem menneske livet i Tyskland

utenriks

Ifølgje tiltalen ønskte mannen å drepe og skade så mange som mogleg. Han køyrde i sikksakk ned gågata og sikta fleire gonger på fotgjengarar, ifølgje påtalemakta.

– Det er definitivt ei spesiell sak når ein ser på omfanget og på lidingane ho forårsaka. Sjølv erfarne etterforskarar vart rørte av denne saka, seier aktor Eric Samel i opningsinnlegget sitt.

Tidlegare har påtalemakta sagt at mannen ville utnytte det at folk ante fred og ingen fare og ikkje var klar over kva som var i ferd med å skje. Motivet er framleis uklart, men ei førebels psykiatrisk evaluering tyder på at mannen lid av psykosar. Han skal òg ha drukke i forkant av angrepet.

I tillegg til fem drap er 51-åringen òg tiltalt for 18 drapsforsøk. Blant dei drepne var ein ni veker gammal baby og den 45 år gamle far til barnet, og dessutan tre kvinner på 73, 52 og 25 år.

Saka skal etter planen avsluttast først i januar

(©NPK)