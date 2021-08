Svensk ekspert: Taliban-siger gir eit løft for jihadistar over heile verda

utenriks

For jihadismen er det stort at Taliban igjen har teke over styret av Afghanistan, nesten 20 år etter terrorangrepa 11. september 2001, som utløyste den amerikanskleidde invasjonen, seier Ranstorp. Den siste utviklinga i det krigsherja landet blir feira av terrorgruppa al-Qaida og andre jihadistgrupper som ein siger for den globale militante islamismen, fortel han.

Mange fryktar at Afghanistan igjen kan bli ein fristad for terroristgrupper, trass forsikringar frå Taliban om at det ikkje skal skje. Krigarar frå al-Qaida, IS og andre jihadistgrupper er allereie i regionen, som Ranstorp beskriv som ei kruttønne.

– Dette er ikkje eit problem som forsvinn. Det får surstoff frå ulike stader der det slår gneistar, og akkurat no er det full fyr i Afghanistan, seier forskaren ved den svensken Försvarshögskolan.

Ekteskap og kamperfaring

Så seint som i juni fastslo ein etterretningsbasert FN-rapport at det ikkje er noko som tyder på at Taliban er i ferd med å bryte med al-Qaida. Banda har snarare vorte styrkte av felles stridserfaring og giftarmål mellom gruppene.

– Dei har eit enormt tolmod, som strekkjer seg mykje lengre enn våre kortsiktige politiske og militære dagsordenar, forklarer Ranstorp.

Ifølgje rapporten blir det anslått å vere minst 10.000 utanlandske militante ekstremistar i Afghanistan. Dei kjem først og fremst frå Sentral-Asia, Pakistan, Nord-Kaukasus i Russland og den kinesiske provinsen Xinjiang. Dei fleste av dei skal vere knytte til Taliban, men mange støttar òg al-Qaida. Ei mindre gruppe – rundt 1.500-2.000 personar – er truleg alliert med IS i Afghanistan.

I tillegg har det komme påstandar om at Taliban har lauslate mange tidlegare al-Qaida- og IS-krigarar frå fengsel. Ranstorp trur likevel det vil ta tid før situasjonen utviklar seg til valdshandlingar som kan true vesten.

– Også i 1996, første gong Taliban kom til makta, tok det tid. Det er mange faktorar som må på plass før dei kan byggje opp ein stor plan retta mot vesten.

Konflikt mellom IS og Taliban

Medieforskar Michael Krona ved universitetet i Malmö seier det òg er viktig å vere klar over forskjellane mellom Taliban og grupper som IS og al-Qaida. Taliban er først og fremst opptekne av å byggje opp det politiske systemet sitt i Afghanistan og deler ikkje visjonane til dei transnasjonale terrorrørslene.

– Taliban ignorerer IS akkurat no. Dei jobbar i staden med å overtyde folket om at dei er i stand til å styre landet, seier Krona. Det kan gi terrornettverka ei moglegheit til å styrke seg.

– Ikkje minst al-Qaida har venta i mange år på ei moglegheit til å byggje opp verksemda si. Dette kan gi dei den moglegheita, seier medieforskaren.

IS har på si side jobba hardt for å posisjonere seg som den einaste «reine» islamistiske gruppa i landet. Dei har alltid vore i konflikt med Taliban, som blir skulda for å svikta den sanne jihadismen ved å forhandle med USA.

– Kan lokke nokon

I propagandakanalar omtaler IS Taliban som «feige krek» og framstiller dei som fiendar og legitime mål, fortel Krona. På den måten håpar IS å lokke til seg misnøgde talibanarar og andre som kan styrkje eigne rekkjer.

Dei to forskarane trur ikkje det som skjer i Afghanistan no, påverkar svenske jihadistar i særleg grad.

– Om al-Qaida skulle byrje å jobbe meir målretta med propaganda, trur eg dei kan lokke med seg nokon av dei mest innbitne. Men ikkje på same måte som IS i Syria og Irak, seier Ranstorp.

– Dersom du kjem frå den arabiske delen av verda, sit det ganske langt inne å reise til Afghanistan og Pakistan. Det heng i stor grad saman med kulturelle og etniske aspekt og dei mange konfliktlinjene både innanfor enkeltland og mellom regionar, utdjupar han.

Betre rusta

Også svenske CVE – eit offentleg byrå som jobbar mot valdsherleggjerande ekstremisme – påpeikar at Taliban har som uttalt mål å byggje opp eit islamistisk emirat i Afghanistan, ikkje eit globalt kalifat etter IS-modell. Det betyr likevel ikkje at ein bør undervurdere det løftet Talibans framsteg gir, seier CVE-sjef Jonas Trolle.

– Taliban har gitt terroristar ein tilhaldsstad før. Samtidig ser det no ut til at dei vil skape eit bilete av eit styre som kan anerkjennast. Dersom dei gjentek det dei gjorde då dei verna al-Qaida etter 11. september, vil verda igjen rette blikket mot dei. Det var jo det som førte til invasjonen i 2001.

Han meiner Sverige er mykje betre rusta i dag enn for ti år sidan dersom svenske jihadistar skulle bli tiltrekt av ein bodskap frå militante ekstremistar i Afghanistan.

– Vi har meir erfaring og kunnskap, og dessutan betre beredskap og eit betre lovverk til å handtere dette. Vi har mellom anna reiseforbod, og kunnskapen om krigsbrotsverk og terrorlovbrot har auka, seier Trolle.

