USA ber land delta på FN-møte via video

utenriks

Vertslandet ønskjer å unngå at den årlege mønstringa i september blir ei «superspreiarhending». I eit brev til dei 192 andre medlemslanda ber USAs FN-delegasjon om at også andre FN-møte og sidearrangement blir avvikla som nettmøte.

Møta som trekkjer folk til den amerikanske storbyen, inneber «ei unødvendig auke av risikoen for samfunnet vårt, for innbyggjarane i New York og for andre reisande», heiter det i brevet, som nyheitsbyrået Ap har fått tak i.

Den amerikanske regjeringa er spesielt urolege for kommande høgnivåmøte om klimaendringar, vaksinar, mat, energi og 20-årsjubileet for FNs verdskonferanse mot rasisme.

– USA er villig til å gjere alt vi kan for å sikre at desse viktige møta om felles prioriteringar kan gjennomførast med suksess på nett, skriv USAs FN-delegasjon.

