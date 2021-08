Ukraina planlegg omfattande oppgradering av flåten i Svartehavet

utenriks

– Målet vårt er å byggje ein profesjonell, mektig flåte som er i stand til å stå imot alle fiendar, seier presidenten i eit intervju med fleire ukrainske mediehus torsdag.

Den ukrainske leiaren seier oppgraderinga inkluderer mindre krigsskip, hurtigbåtar og ubåtar.

– Vi førebur oss på å bryte ned blokaden av Svartehavet-regionen, seier han, med tilvising til det dominerande nærværet til Russland.

Etter at Russland annekterte Krimhalvøya i Svartehavet, mista Ukraina Sevastopol, som var den viktigaste hamna for den ukrainske marinen.

Verftsindustrien i landet har òg lege med brekt rygg i fleire år på grunn av mangel på bestillingar. I juni vart eitt av dei mest tradisjonsrike verfta i landet, i Mykolajiv, erklært konkurs.

Per no kjøper Kiev marinefartøy som er tekne ut av drift frå USA og Storbritannia. Ukraina har òg bede Tyskland om krigsskip. Landet kunngjorde i juni at ukrainske krigsskip skal byggjast i Tyrkia.

