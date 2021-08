Britiske og franske styrkar skal ha operert utanfor flyplassen i Kabul

utenriks

Tidlegare i veka tok ein spesialstyrke med franske politifolk seg inn i den grøne sona i Kabul, der franske borgarar og utsette afghanarar hadde søkt tilflukt på tomta til Frankrike sin tidlegare ambassade, skriv Washington Post. Politiet har stadfesta at dei som var på staden, vart tekne med ut til flyplassen for evakuering.

Det har òg komme meldingar om at britiske fallskjermjegerar har forlate flyplassområdet for å hjelpe britiske borgarar og lokale støttespelarar. Det er ikkje klart om denne innsatsen har halde fram òg etter at Taliban tok makta.

I USA har Biden-kritikarar spurt kvifor ikkje amerikanske styrkar har hatt liknande oppdrag. USA har brukt sine vel 5.000 soldatar til å sørgje for tryggleiken ved flyplassen.

– Vi har førebels ikkje hatt ressursar til å bevege oss utanfor flyplassområdet, seier talsmann Ned Price i det amerikanske utanriksdepartementet.

