Florida-sjukehus blir fylt opp av koronasjuke

Ved dei fem sjukehusa helseføretaket Baptist Health driv i Jacksonville-området, er det no innlagt over 500 koronapasientar. Dette er over dobbelt så mange som under den store smittebølgja i juli i fjor, og pasientane blir stadig yngre og sjukare.

Deltavarianten av viruset spreier seg no raskt i delstaten og helseføretaket rustar seg no for endå større tilstrøyming av pasientar.

– Jacksonville er på ein måte eit episenter. Området hadde ein av dei lågaste vaksinasjonsratane, og no ser vi resultatet, seier Justin Senior i sjukehussamanslutninga Florida Safety Net Hospital Alliance.

Nærare 38,3 millionar amerikanarar har til no fått påvist koronasmitte, og for vel 643.000 har det enda med døden. Det svarer til 193 døde per 100.000 innbyggjarar, medan Noreg til samanlikning har 15.

I Florida er det registrert litt over 3 millionar smittetilfelle og i underkant av 42.000 døde, noko som svarer til 195 døde per 100.000 innbyggjarar.

