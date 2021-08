Jobba for norske styrkar i Afghanistan: – Vi er alle i fare!

utenriks

Dei 13 seier dei jobba for den norske styrken i Mazar-e Sharif frå 2006 til 2014. Fredag sende dei ein e-post til ei rekkje norske medium der dei ber om hjelp.

– Vi er alle i fare. La stemma vår bli høyrd, skriv dei og viser til at Taliban no leitar etter folk som har samarbeida med den internasjonale ISAF-styrken.

Påstanden blir stadfesta av eit konfidensielt FN-dokument som vart kjent fredag. Der heiter det mellom anna at Taliban går målretta frå dør til dør og oppsøkjer folk som har jobba for dei militære styrkane til USA og Nato.

– Får ikkje svar

– Vi har sendt mange e-postar til norske departement, men dessverre svarer dei ikkje. Vi gøymer oss heime og kan ikkje gå ut, skriv dei i e-posten, der kopi av både identitetskort og arbeidskontrakt til ein av dei er vedlagd.

Verken Utanriks- eller Forsvarsdepartementet kunne fredag stadfeste at dei har fått slike e-postar.

– Vi kommenterer ikkje enkeltsaker av tryggingsgrunnar, seier kommunikasjonsrådgivar Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet til NTB.

– Men vi har stor forståing for den krevjande situasjonen, og norske styresmakter jobbar intenst med handteringa av ho, legg ho til.

Jobbar med oversikt

Onsdag opplyste Utanriksdepartementet til NTB at Forsvaret og Forsvarsdepartementet jobbar med ei oversikt over kva for tidlegare lokalt tilsette i Afghanistan som kan få vern i Noreg etter Taliban si maktovertaking.

Tidlegare i år opna regjeringa for at også lokalt tilsette som ikkje har ein aktiv kontrakt, kan søkje om vern i Noreg på grunn av risikoen dei er påførte ved å ha arbeidd for norske styrkar.

Men det er framleis uklart kven som kan bli omfatta av endringa. Medan somme eks-tilsette har fått opphald i Noreg, har andre fått søknadene sine avviste, sjølv om også dei fryktar for tryggleiken sin etter å ha hjelpt Nato-styrkar.

Tomme fly

Fredag landa det første flyet med evakuerte frå Afghanistan i Noreg. Men svært mange av flyseta stod tomme.

– Utfordringa er å få våre eigne borgarar og våre lokalt tilsette inn på flyplassen for å fylle flya. Evakueringa går framover, men det er eit veldig komplisert arbeid, seier kommunikasjonssjef i Utanriksdepartementet Trude Måseide til NTB.

