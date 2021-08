Merkel i Moskva: Vi må snakke saman trass usemjer

utenriks

– Vi har mykje å snakke om, sa Merkel og ramsa opp ei rekkje saker, inkludert maktovertakinga til Taliban i Afghanistan.

Den tyske statsministeren nemnde ikkje den russiske regimekritikaren Aleksej Navalnyj, som sit fengsla utanfor Moskva. Samtidig har rådgivarane hennar peika på at det ikkje er tilfeldig at ho er i Russland på årsdagen for giftangrepet som nesten kosta Navalnyj livet.

Før reisa bad Amnesty International om at ho igjen kom med ei klar oppmoding til Russland og president Vladimir Putin om ei open og oppriktig gransking av forgiftinga. Navalnyj fall i koma på ein flytur frå Sibir til Moskva og vart seinare flogen til Tyskland for behandling. Der besøkte Merkel han på sjukehuset.

Russland har avvist skuldingane om at dei står bak angrepet med den russiske nervegifta novitsjok. Dei har fleire gonger bede om at det blir lagt fram bevis.

Vladimir Putin sa til Merkel at Tyskland er ein av dei viktigaste partnarane for Russland i Europa og verda.

– Dette er òg takka vere innsatsen vår, sa han til Merkel, som fekk blomster då den russiske presidenten tok imot henne.

Putin og Merkel har klart å halde dialogen i gang gjennom alle dei 16 åra hennar som statsminister, sjølv om forholdet til tider har vore svært anstrengt, mellom anna på grunn av nettangrep og konfliktane i Syria og Ukraina. Til hausten er ein æra i tysk politikk over når Merkel gir seg som regjeringssjef etter valet.

(©NPK)