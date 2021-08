utenriks

Samtidig åtvarar han mot å påtvinge det afghanske samfunnet verdiar utanfrå.

Den russiske presidenten åtvara mot at personar han kalla terroristar skal ta seg over grensene til naboland under dekke av å vere flyktningar.

Putin kommenterte situasjonen i Afghanistan under ein pressekonferanse han heldt saman med Tysklands statsminister Angela Merkel fredag.

