Skandaleramma parti tilbake ved makta i Malaysia

utenriks

Ismail Sabri Yaakob har fått støtte frå eit fleirtal i nasjonalforsamlinga i landet og er dermed utpeika av kongen som ny statsminister.

Han representerer United Malays National Organisation (UMNO), som har stått sentralt i ein koalisjon som leidde landet i seks tiår fram til partiet mista makta i 2018. Årsaka til at det då vart slutt, var skandalen rundt det statlege utviklingsfondet 1MDB.

Malaysias tidlegare statsminister Najib Razak, som i nesten eit tiår òg var leiar for UMNO, er dømd for å ha tappa fondet for store summar. Sommaren 2020 vart han dømd til tolv år i fengsel for korrupsjon.

UMNO hadde allereie fått plass som partnar i den førre regjeringa, men utpeikinga av Ismail Sabri Yaakob betyr at partiet igjen har statsministeren, utan at det er halde noko val.

(©NPK)