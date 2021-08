Tyske bistandspengar til Afghanistans naboland

utenriks

Olaf Scholz seier til nyheitsbyrået DPA at bidraget på godt og vel ein milliard kroner «er det første skrittet og viser at vi føler ansvar og omsorg». Det er venta at Tyskland vil følgje opp med meir bistand.

Pengestøtta til aktørar i regionen kjem samtidig som Tyskland og fleire andre land jobbar for å få borgarane sine ut av Afghanistan. Eit «middels stort tresifra tal» tyskarar har registrert seg på kriselista til utanriksdepartementet.

Fredag gjekk det første direkte evakueringsflyet frå Kabul til Tyskland. Før det, flaug det tyske forsvaret ut via Tasjkent i Usbekistan. Hittil er rundt 1.640 menneske evakuerte i det som blir beskrive som den største evakueringsoperasjonen til forsvaret hittil.

