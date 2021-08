16.000 evakuerte frå Kabul siste døgnet

utenriks

Talsmann i Pentagon, John Kirby, seier at den internasjonale luftbrua dermed har flytta 42.000 menneske ut av landet sidan juli, av dei 37.000 berre sidan 14. august då Taliban erobra Kabul.

Minst 5.000 menneske er inne på flyplassen medan dei ventar på å bli evakuert, medan ytterlegare tusen pressar på utanfrå etter at Taliban tok makta i Kabul for vel ei veke sidan.

Det er kaotiske forhold ved flyplassen, og det har vore fleire tilfelle av skyting og skotveksling. Søndag vart minst sju menneske drepne.

USA, Tyskland, Frankrike og ei rekkje andre land flyg ut så mange dei kan av sine eigne statsborgarar og afghanarar som har jobba for dei, med familiar.

USA har sett ein frist til 31. august med å gjere ferdig evakueringa, men Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian sa måndag at dei treng meir tid, og Tyskland seier dei er i forhandlingar for å halde flyplassen open for evakueringar lenger.

Etter endå eit uroleg og kaotisk døgn rundt flyplassen i Kabul, åtvarar Taliban vestlege styrkar mot å bli lenger i landet enn fristen.

USAs president Joe Biden håpar at evakueringa er ferdig innan 31. august, slik styresmaktene tidlegare har sagt. Han har likevel ikkje avvist at operasjonen kan gå føre seg lenger.

I eit intervju med Sky News kallar Talibans talsperson Suhail Shaheen datoen for «ein raud linje».

– Viss USA eller Storbritannia ønskjer meir tid til å halde fram evakueringane – svaret er nei. Elles får det konsekvensar, seier han.

Han meiner at ei forlenging er det same som ein ny okkupasjon av Afghanistan.

(©NPK)