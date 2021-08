Danmark får støtte utvikling av ny koronavaksine

utenriks

Støtta, som i norske kroner utgjer 1,1 milliardar kroner, skal vere eit forskot som selskapet skal betale tilbake. Dette vil gi Bavarian Nordic høve til å gjennomføre ein studie av koronavaksinen i fase 3.

Dette er siste skritt før medisinen kan verta godkjend og komme på marknaden.

Tidlegare omtalte forsøk på dyr viste at vaksinen, som er utvikla av forskarar på Københavns universitet, var effektiv mot koronaviruset og fleire av dei ulike variantane.

Måndag byrja selskapet ein fase 2-studie der dei skal undersøkje om vaksinen er effektiv som ein boosterdose, ein tredjedose, som ferdigvaksinerte og tidlegare smitta kan få.

Etter EU-godkjenninga måndag opplyser Bavarian Nordic at selskapet enno ikkje har ein avtale på plass om vaksinen, og understreka at dei måtte ha pengar utanfrå for å kunne gjennomføre ein fase 3-studie.

Aksjemarknaden reagerte positivet på nyheita måndag og sende aksjen i selskapet opp 13 prosent.

