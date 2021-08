Danmarks regjering: Alle vil få tilbod om tredje vaksinedose

utenriks

Den danske regjeringa tidfesta ikkje når befolkninga kan rekne med ein tredje vaksinedose då regjeringa stilte til ny pressekonferanse om koronasituasjonen i landet måndag. Helseminister Magnus Heunicke (S) seier han reknar med at alle på eit tidspunkt vil få tilbod om ein tredje vaksinedose.

– Helsestyresmaktene er i gang med å undersøkje når ein tredje dose kan bli relevant, seier Magnus Heunicke.

Fleire land tilbyr no ein tredje dose til sårbare grupper, medan amerikanske helsestyresmakter har gitt grønt lys for å opne for ein tredje dose til alle. Denne dosen skal givast først åtte månader etter dose to.

Slutt på nedstengingar

Danmark vaksinerer alle frå 12 år og oppover. Noreg bestemde førre veke å starte med vaksinasjon av 16 og 17-åringar. Førebels har ikkje dei norske helsestyresmaktene vurdert om barn ned til 12 år òg bør vaksinerast.

Under koronaoppdateringa til den danske regjeringa måndag sa òg statsminister Mette Frederiksen (S) at ho ikkje forventar fleire omfattande nedstengingar av det danske samfunnet i framtida.

– Kvardagen er heldigvis tilbake dei aller fleste stadene. Vi har ei klar forventning om at vi kan unngå dei største nedstengingane framover fordi vi har supervåpenet på plass: Vaksinane, sa Frederiksen.

Åtvara uvaksinerte

Ein begeistra statsminister kunngjorde at tre av fire danskar har fått minst éin vaksinedose og at fleire enn 4 millionar er ferdigvaksinerte.

– Det svarer til 70 prosent av befolkninga. Det er heilt fantastisk, seier Frederiksen.

Den danske helsedirektøren, Søren Brostrøm, sa måndag at smitten truleg kjem til å stige blant dei ikkje-vaksinerte i Danmark utover hausten. Derfor er målet til helsestyresmaktene å komme opp i ein del på 90 prosent vaksinerte innan 1. oktober

Utviklar dansk vaksine

Tidlegare måndag vart det kjent at den danske regjeringa har fått EUs godkjenning til å gi ei støtte på 800 millionar kroner til det danske farmasiselskapet Bavarian Nordics utvikling av ny koronavaksine.

– Danmark får tilgang til ny vaksineteknologi, Vi får minimum 50 prosent av summen tilbake i vaksinar, viss han blir godkjend, sa helseminister Magnus Heunicke om avtalen som var inngått.

Det er forventa at den danske vaksinen vil vere klar mot slutten av 2022.

Måndag byrja selskapet ein fase 2-studie der det skal undersøkjast om vaksinen er effektiv som ein boosterdose som ferdigvaksinerte og tidlegare smitta skal få som ein tredje dose.