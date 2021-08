utenriks

– Deltavarianten tjuvstarta, og vi måtte ta igjen forspranget så raskt vi kunne. Vi trur ikkje at toppen er nådd, seier Ardern.

Ho seier at 35 nye tilfelle er registrerte, og at det samla talet er 107. Over 13.000 nærkontaktar blir testa.

New Zealands nedstenging skulle etter planen avsluttast seint tysdag, men det har vorte vedteke at den nasjonalt held fram til fredag. I Auckland skal nedstenginga halde fram ut månaden.

