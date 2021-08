utenriks

Tidlegare har praksisen vore at lærarar i den offentlege skulen anten måtte ta vaksine eller ta koronatest kvar veke.

Men måndag kunngjorde New Yorks ordførar Bill de Blasio at alle dei 148.000 lærarane og andre tilsette ved dei offentlege skulane i USAs mest folkerike by må ha teke minst éin vaksinedose innan 27. september.

63 prosent av lærarstanden er allereie vaksinerte, ifølgje tal frå helsestyresmaktene i byen. Det talet inkluderer ikkje personar som har fått vaksine utanbys.

