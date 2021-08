Storbritannia vil be G7-landa vurdere sanksjonar mot Taliban

utenriks

Britane meiner sanksjonar og stans i bistand bør vere aktuelt dersom Taliban bryt med menneskerettane eller dersom dei lèt Afghanistan bli tilfluktsstad for militante grupper, seier kjelda til Reuters.

USAs president Joe Biden sa på ein pressekonferanse søndag kveld at han støttar den britiske linja.

Boris Johnson har kalla inn til videotoppmøte tysdag etter at Taliban på kort tid har teke kontrollen over Afghanistan. Storbritannia har for tida formannskapet i G7, som også inkluderer Canada, Frankrike, Italia, Japan, Tyskland og USA. EU er som regel med når dei sju landa møtest.

