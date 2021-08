Svenske helsestyresmakter varslar ny smitteauke

utenriks

Folkhälsomyndigheten i Sverige la måndag fram dei tre scenarioa for utviklinga av koronasmitte i haust. I alle trur styresmaktene at smittespreiinga kjem til å auke og at deltavarianten av koronaviruset vil bli dominerande i smittebiletet. Verst er det venta å bli i midten av oktober.

I det verste scenarioet ser ein for seg at det vil vere nesten 70 personar dagleg som blir lagde inn på sjukehus, medan ein forventar at talet som må leggjast inn på intensivavdeling, til å bli rundt ti per dag. I dei to andre modellane blir talet på sjuke som treng sjukehusinnlegging, vurdert til å bli om lag halvparten så mange.

Men utrekningane er usikre på grunn av uvisse om kor smittsam deltavarianten er samanlikna med det opphavlege koronaviruset. Tidlegare er det anslått at delta er 50 prosent meir smittsam, medan det i dei to alvorlegaste scenarioa blir anslått til å vere opptil 70 prosent meir smittsamt.

