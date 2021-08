Sverige diskuterer kven som kan fylle skorne til Löfven

utenriks

Ei meiningsmåling viser at finansminister Magdalena Andersson ikkje berre er førstetipset til ekspertane, men også favoritten til veljarane.

Kvar fjerde veljar – eller 26 prosent – ønskjer seg Andersson som etterfølgjaren til Löfven når han går av i november, viser ei meiningsmåling frå Aftonbladet/Demoskop.

Blant sosialdemokratiske veljarar er oppslutninga om Andersson endå større. Fire av ti føretrekkjer henne, opplyser Demoskop-sjef Karin Nelsson til Aftonbladet.

Målinga vart gjord kort tid etter at Löfven overraskande kunngjorde avgangen sin søndag etter nesten ti år som partileiar for Socialdemokraterna og over sju år som statsminister.

Målinga viser òg at fire ministrar som sit i mindretalsregjeringa til Löfven, hamnar på dei neste plassane, men alle eit godt stykke bak Andersson. Først innanriksminister Mikael Damberg og sosialminister Lena Hallengren med ei oppslutning på høvesvis 13 og 8 prosent, deretter sosialforsikringsminister Ardalan Shekarabi (5 %) og digitaliseringsminister Anders Ygeman (4 %).

Vil ha ei kvinne

Socialdemokraternas ungdomsforbund SSU er likevel klar på at dei ønskjer seg ei kvinne som ny partileiar og statsminister.

– Etter 100 år med demokrati og berre mannlege statsministrar er det ikkje rart av mange tenkjar at det er på tide no i 2021, skriv SSU-leiar Lisa Nåbo i ein kommentar, ifølgje nyheitsbyrået TT.

– Eg veit vi har mange kompetente og sterke kvinnelege leiarar i partiet, eg håpar at dei stiller opp, skriv ho.

Den tidlegare partisekretæren i Socialdemokraterna, Lars Stjernkvist, meiner at det finst minst ti personar som har erfaring nok til å kunne overta etter Löfven. Han nemner både Andersson og dei fire andre ministrane som hamnar på dei fem første plassane i meiningsmålinga til Aftonbladet.

Det viktigaste er ifølgje Stjernkvist at det ikkje blir ein like opprivande konflikt som då Mona Sahlin gjekk av og Håkan Juholt overtok. Juholt sat som partileiar i eit knapt år og vart aktivt motarbeidd av store delar av partileiinga.

– Har skapt harmoni

Löfven ser likevel ut til å ha valt tidspunktet for avgangen sin med omhug, ikkje minst med tanke på at overgangen skal bli så smidig som mogleg.

– Ein av styrkane hans er at han har greidd å attskape ein slags harmoni i partiet, eg vil seie det er overraskande harmonisk med tanke på at vi er så opinionsmessig pressa, seier Stjernkvist til TT.

Socialdemokraterna definerer seg som eit breitt folkeparti og har både ein venstre- og ei høgrefløy. Sjølv om Löfven får skryt for å ha halde partiet samla, har ein del av venstrefløya vore kritisk til den såkalla januaravtalen, ein samarbeidsavtale som Löfven inngjekk med borgarlege sentrumsparti i 2019.

Dei hadde føretrekt at partiet gjekk i opposisjon i staden for å inngå kompromiss som gjorde at regjeringa måtte stille seg bak fleire borgarlege reformforslag.

For langt til høgre?

Enkelte av kritikarane meiner dessutan at Andersson står litt for langt til høgre, og ønskjer seg kanskje sosialminister Lena Hallengren i staden. Ho blir rekna som ein kandidat som verken tilhøyrer den eine eller den andre partifløya, noko som kan gjere henne aktuell som ein motkandidat til den noverande finansministeren.

Men fleire ekspertar meiner at Andersson si stilling som etterfølgjar for Löfven ikkje er trua. I året som har gått, har ho styrkt stillinga si, meiner dei.

– Ho har jo av og til vorte utpeika som kronprinsesse. Finansministerposten er ei veldig tung stilling, og den som sit på finansane, har mykje makt. Ho har vore veldig offentleg og har teke veldig mange debattar, seier Karin Nelsson i Demoskop, som ropar ut Andersson til klar favoritt.

