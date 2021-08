Svikt i forsyningskjeder svekkjer veksten i Storbritannia

utenriks

Den såkalla Purchasing managers' index (PMI) fell til 55,3 poeng, det lågaste nivået på tre månader. I juli var verdien 59,2, så den nye undersøkinga viser eit markant fall. Ein verdi på over 50 betyr likevel at det framleis er vekst.

– Den unormalt kraftige oppbremsinga i august er ei klar åtvaring om at det høge vekstnivået vi har sett tidlegare i sommar, ikkje lèt seg halde oppe, seier Duncan Brock, leiaren for Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS), som saman med IHS Markit står bak undersøkinga.

– Auken i produksjon var den langsamaste på seks månader, og årsaka er den verste knappleiken på arbeidskraft og materiell vi har sett så langt, seier han.

