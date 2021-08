Taliban åtvarar USA mot å utsetje uttrekkinga

utenriks

Det har vore kaotiske scenar i og rundt den internasjonale flyplassen i Kabul etter at opprørsgruppa Taliban førre helg tok over hovudstaden. Måndag braut det ut skotveksling ved den nordlege delen av flyplassen, der minst sju afghanarar dagen før hadde mista livet i trengsla.

Presidenten i USA, Joe Biden, håpar at evakueringa vil vere ferdig innan 31. august, slik styresmaktene tidlegare har sagt. Han har likevel ikkje avvist at operasjonen kan gå føre seg etter det.

I eit intervju med Sky News kallar talspersonen for Taliban, Suhail Shaheen, datoen for ei raud linje.

– Om USA eller Storbritannia ønskjer meir tid til å halde fram med evakueringane – svaret er nei. Elles får det konsekvensar, seier han.

Nyheitsbyrået AFP får opplyst av Taliban-kjelder at det ikkje blir etablert noka ny regjering før den siste amerikanske soldaten har forlate Afghanistan.

Johnson vil ha forlenging

Den britiske statsministeren, Boris Johnson, er venta å oppmode Biden til å gå med på å utvide fristen for evakueringane i Afghanistan.

Tysdag er han vertskap for eit virtuelt G7-møte, der krisa i Afghanistan og evakueringane frå Kabul står øvst på dagsordenen.

James Heappey, som er minister for dei væpna styrkane i landet, seier at Storbritannia pressar på for å utvide tidsfristen.

– Men Taliban må akseptere ei forlenging, seier Heappey.

Han seier at sjølv om G7-leiarane er dei mektigaste leiarane i verda, så må Taliban lyttast til.

Skuldar på USA

Taliban har lagt skulda på USA og hevdar at den urolege situasjonen på flyplassen kjem av den kaotiske, amerikanske evakueringa. Opprørsgruppa har òg uttalt at innbyggjarane ikkje har noko å frykte når dei har teke over kontrollen i landet.

Tusenvis av afghanarar er samla ved inngangen i håp om å få plass på eit fly. USA ber eigne borgarar halde seg unna.

Mange afghanarar som har arbeidd for vestlege styrkar, eller som på anna vis fryktar at dei kan hamne i Taliban sitt søkjelys, er sidan sist helg evakuert saman med familiemedlemmene sine.

Éin drepen

Ei afghansk vakt vart drepen i skytinga måndag morgon, skriv Bundeswehr på Twitter. Tre andre skal ha vorte skadde.

Nato har ikkje kommentert skyteepisoden, heller ikkje det amerikanske forsvaret.

Amerikanske og tyske styrkar skal òg ha vore involverte i skyteepisoden. Alle dei tyske soldatane kom uskadde frå hendinga, ifølgje Bundeswehr.

Det tyske forsvaret skreiv først at det var medlemmer av tryggingsstyrkane til Afghanistan som var innblanda, men presiserte seinare at det dreidde seg om soldatar frå den afghanske hæren som er sett til å vakte flyplassen.

Sjølv om dei afghanske tryggingsstyrkane kollapsa i møte med Talibanoffensiven, står enkelte afghanarar igjen og held vakt ved flyplassen. Den formelle funksjonen deira no er uklar.

