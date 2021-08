Taliban møter motstand i Panjshirdalen

utenriks

– Mujahedins motstandskamp mot Taliban byrjar no, men vi treng hjelp, skreiv Ahmad Massoud i eit innlegg i Washington Post for få dagar sidan.

32-åringen er ingen kven som helst, men son av den legendariske mujahedinleiaren Ahmad Shah Massoud, kjent som «Løva av Panjshir». Han var ein av leiarane i kampen mot den sovjetiske okkupasjonsmakta på 1980-talet som vart drepen av al-Qaida i september 2001.

Sonen har ei mastergrad i krigsstudiar frå Kings College i London og kasta seg inn i afghansk politikk for eit par år sidan.

Ahmad Massoud tok kraftig avstand frå fredssamtalane med Taliban og kunngjorde i september i fjor skipinga av ei ny motstandsrørsle, Afghanistans nasjonale motstandsfront (ANM).

I fotspora til far min

Motstandsfronten er bygd på same lest som den såkalla Nordalliansen, krigsherrane og militsane som med støtte frå USA tok Kabul og styrta Taliban i 2001.

Saman med den tidlegare visepresidenten og etterretningssjefen i Afghanistan, Amrullah Saleh, som førre veke kunngjorde seg sjølv til den rettmessige presidenten i landet, lovar Massoud no å styrte Taliban.

– Eg skriv i dag til dei frå Panjshirdalen, klar til å følgje i fotspora til far min, saman med mujahedinkrigarar er vi endå ein gong villige til å gå laus på Taliban. Vi har lager av ammunisjon og våpen, delvis samla sidan far min si tid, for vi visste at denne dagen ville komme, skriv Massoud i Washington Post.

– Tidlegare medlemmer av dei afghanske spesialstyrkane har òg slutta seg til kampen vår, men det er ikkje nok, seier han og ber om vestleg støtte til motstandskampen.

Nokre dagar etter at innlegget stod på trykk, dukka det opp bilete av tungt væpna soldatar og ei handfull militære Humvee-køyretøy frå Panjshirdalen. Det gamle flagget til nordalliansen dukka òg opp på bileta.

Uframkommeleg

Panjshirdalen nord for Kabul er omgitt av dei høge Hindu Kush-fjella og var senter i kampen mot sovjetiske styrkar på 1980-talet. Uframkommeleg terreng gjer dalen til ein perfekt stad for geriljakrigføring og vanskeleg å ta over for styrkar utanfrå.

Tronge pass gjer det likevel òg vanskeleg å bruke dalen som utgangspunkt for ein militæroffensiv mot andre delar av Afghanistan, påpeikar analytikarar.

– Motstanden er akkurat no berre verbal, sidan Taliban ikkje har gjort noko forsøk på å ta over Panjshirdalen, seier Afghanistan-spesialisten Gilles Dorronsoro ved Sorbonne-universitetet i Paris i til AFP.

– Taliban treng berre stengje av Panjshirdalen, dei treng ikkje eingong gå inn der, seier han.

Sender forsterkningar

Abdul Sayed, som har vore knytt til Universitetet i Lund i Sverige og Jamestown Foundation, er samde.

– Taliban omringar Panjshirdalen frå alle sider, og eg trur ikkje at sonen til Massoud kan stå imot meir enn eit par månader. Akkurat no har han ikkje særleg sterk støtte, seier Sayed.

Søndag kunngjorde dei nye makthavarane i Afghanistan at Taliban sender fleire hundre krigarar til Panjshir etter at lokale tenestemenn nekta å overgi seg på fredeleg vis.

Kan oppnå lite

Ein franskmann som kjempa saman med far til Massoud i Panjshirdalen på slutten av 1990-talet, stadfestar overfor AFP at Massoud dei siste månadene har bygd opp ein styrke beståande av mange unge, som er utstyrt med både helikopter og militære køyretøy.

Franskmannen, som vil vere anonym, meiner styrken kan «skape litt show» og halde stand i dalen, men oppnå lite anna.

Massoud besøkte Paris i mars og møtte president Emmanuel Macron, men fekk ikkje noko løfte om støtte i kampen mot Taliban.

Noko slikt løfte har han heller ikkje fått frå USA, sjølv om CIA har hatt møte med han, skreiv New York Times i byrjinga av juni.

– Det er brei semje mellom CIA og franske DGSE om at han kan bidra med etterretning, men det er ulike oppfatningar om han er i stand til å leie ein effektiv motstandskamp, skreiv avisa.

Lite til felles

Massoud og Saleh tilhøyrer folkegruppa tadsjikarane, som utgjer rundt ein firedel av befolkninga i Afghanistan.

Begge er svorne fiendar av Taliban, men har elles lite til felles. Massoud har vore mykje i Storbritannia og Iran, medan Saleh har vore sentral i afghansk politikk.

– Det har vore spenning mellom dei heilt frå starten av. Ahmad Massoud har ingen offisiell posisjon, han har lita støtte utanfor Panjshirdalen, seier Gilles Dorronsoro.

Ingen av dei to kan heller gjere krav på å åleine snakke for tadsjikane i Afghanistan, for det gjer òg leiaren for det afghanske fredsrådet, tidlegare statsminister og presidentkandidat Abdullah Abdullah.

Abdullah er framleis i Kabul og har sete i møte med Taliban-leiarar for å diskutere regjeringsdanning etter at dei erobra hovudstaden.

Svor truskap?

Onklane til Massoud har på si side kontakt med dei gamle støttespelarane til Taliban i Pakistan, og det blir ikkje sett bort frå at 32-åringen vil få ein telefon frå dei med beskjed om å roe seg.

Eit teikn på dette kom alt søndag, då ein talsmann for motstandsfronten til Massoud, Ali Maisam Nazary, sa at dei ønskte å forhandle med Taliban.

– Vilkåra for ein fredsavtale med Taliban er desentralisering – eit system som sikrar sosial rettferd, likestilling, rettar og fridom for alle, sa han.

Dagen før dukka det òg opp ein video der Khalil Haqqani, som representerer det såkalla Haqqani-nettverket innan Taliban, hevdar at Ahmad Massoud har «sverja truskap til det nye islamske emiratet». Massoud har ikkje stadfesta dette.

Berykta krigsherrar

Khalil Haqqani samarbeidde ifølgje FBI med al-Qaida og står på terrorlista til USA med ein dusør på 45 millionar kroner hengande over hovudet. No har han etter seiande fått ansvaret for tryggleiken i Kabul.

Den berykta krigsherren Gulbuddin Hekmatyar er òg tilbake i Kabul og har slutta opp om dei nye makthavarane i landet.

Hekmatyar leier Hezb-e Islami, ein av dei største militsane i landet, som vart bygd opp med støtte frå CIA under den sovjetiske okkupasjonen.

Hekmatyar var i eit par korte periodar statsminister på midten av 1990-talet, før han flykta til Iran etter at Taliban tok makta i 1996. Han er ein av mange afghanske krigsherrar som flittig har vendt kappa etter vinden opp gjennom åra, og som no har landa trygt på Taliban si side.

Dostum og Noor

To andre krigsherrar som var sentrale i Nordalliansen, usbekiske Abdul Rashid Dostum og tadsjikiske Atta Mohammad Noor, lova begge å kjempe til siste mann for å hindre at Taliban tok kontroll over Nord-Afghanistan. Det skjedde ikkje, og begge har no flykta frå landet.

Verken Dostum eller Noor har offentleg slutta opp om Massoud og den nye opprørsalliansen hans. Det er òg høgst uklart om dei kjem til å gjere det.

Neppe USA-støtte

Ingenting tyder heller på at president Joe Biden har noko ønske om omkamp i Afghanistan og vil bidra til å byggje opp ein ny opprørsstyrke for å styrte Taliban.

– Kva vil ein slik styrke involvere og kva er i så fall målet, undrar den tidlegare CIA-analytikaren Lisa Maddox, som har lang fartstid frå Afghanistan.

– Eg fryktar at folk no vil ha ein ny proxy-krig i Afghanistan, men trur vi har lært at vi ikkje kan vinne ein slik krig, seier ho til New York Times.

