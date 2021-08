Tysk offiser: 5.000 ventar på å bli flogne ut av Kabul

utenriks

General Zorn sa måndag at talet har falle frå 7.000 i helga, og at dei prøver å redusere talet mest mogleg for å gi plass til fleire, og fordi innkvarteringsforholda på flyplassen er dårlege.

Han veit ikkje kor mange som er kvinner og barn, men seier at rundt halvparten av dei som blir flogne ut på tyske fly, er kvinner.

Tyskland flaug søndag inn ekstra forsyningar for å avhjelpe situasjonen inne på flyplassen, mellom anna bleier, tåtesmokkar og leiketøy.

Utanfor portane til flyplassen er situasjonen dramatisk, og det er potensial for vald seier Zorn.

