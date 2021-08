Afghanarar på flukt vert møtte av tyrkisk mur

utenriks

Hittil dekkjer gjerdet berre ein tredel av den 540 kilometer lange grensa. Dermed er det rikeleg med rom for flyktningar og migrantar som vil ta seg til Tyrkia i nattemørket.

Trafikken på denne sentrale fluktruta frå Sentral-Asia til Europa har vore relativt stabil i år. Men Tyrkia og EU fryktar at gjenreisinga av Taliban-regimet i Afghanistan vil endre på det.

Europeiske leiarar som er heimsøkte av flyktningkrisa frå 2015, ønskjer å unngå ein ny stor straum av menneske frå Afghanistan.

Med unntak av dei som hjelpte vestlege styrkar i den 20 år lange krigen, er bodskapen til afghanarar som vurderer å flykte til Europa, ikkje spesielt imøtekommande: Om du må reise, dra til nabolanda, ikkje kom hit.

– Det må vere målet vårt å halde fleirtalet av dei i regionen, seier innanriksministeren i Austerrike, Karl Nehammer. Han deler syn med mange andre europeiske leiarar.

Treng bistand

Etter at Kabul fall har EU-diplomatar fortalt innanriksministrane i unionen at den viktigaste lærdommen frå 2015 er å ikkje overlate afghanarane til seg sjølv. Utan akutt humanitær hjelp vil dei byrje å røre på seg, heiter det i eit hemmelegstempla notat frå tyske diplomatar som nyheitsbyrået AP har sett.

Austerrike, som tilhøyrer den mest innvandringskritiske fløya i EU, har foreslått å etablere såkalla deportasjonssenter i nabolanda til Afghanistan slik at EU-land òg kan deportere afghanarar som blir nekta asyl og som ikkje kan bli sende tilbake til heimlandet.

Dei desperate bileta av menneske som klamrar seg til fly som tek av frå flyplassen i Kabul, har gjort EU endå meir bekymra for ei ny flyktningkrise. No sender sjølv Tyskland, som sidan 2015 har teke imot fleire syriske flyktningar enn noko anna vestleg land, andre signal.

Fleire politikarar, mellom dei Armin Laschet, som er ny CDU-leiar etter Angela Merkel, har sagt at flyktningkrisa i 2015 ikkje må verta gjenteke. Og den franske presidenten, Emmanuel Macron, har understreka at Europa ikkje kan bere byrda av situasjonen i Afghanistan åleine.

– Vi må verne oss mot ulovlege migrasjonsstraumar, seier Macron – utan å nemne ordet flyktning.

Britisk gjestfridom

Storbritannia, som forlét EU i 2020, har tilsynelatande ei noko rausare haldning. Landet har lova å ta imot 5.000 afghanske flyktningar i år og busetje i alt 20.000 dei neste åra. Bortsett frå det har det komme få konkrete løfte frå europeiske land. I tillegg til å evakuere eigne statsborgarar og afghanarar som har jobba for ambassadar og vestlege styrkar, legg dei i staden vekt på at dei vil hjelpe afghanarane der dei er, og dessutan i nabolanda Iran og Pakistan.

– Europa bør ikkje vente til folk står ved yttergrensa vår, seier innanrikskommissæren i EU, Ylva Johanson.

Hellas, som har fleire øyar berre nokre kilometer frå den tyrkiske kysten, har òg gjort det klart at ei gjentaking av flyktningkrisa er uaktuelt. Sidan 2015 har hundretusenvis av syrarar, irakarar, afghanarar og andre komme til greske øyar i små plastbåtar. Landet reknar no at Tyrkia er ein trygg stad for afghanarar og ser ingen grunn til å gi dei asyl.

Men det er ein bodskap som får Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til å sjå raudt. Det bur i dag 3,6 millionar syrarar og hundretusenvis av afghanarar i Tyrkia, og han har trua med å sende dei til Europa. Førre veke fastslo han i ein tale at Tyrkia ikkje har noka plikt til å vere «Europas flyktninglager».

I løpet av veka diskuterte han spørsmålet både med statsministeren i Hellas, Kyriakos Mitsotakis, og iranske leiarar.

Meir negative haldningar

Haldningane til asylsøkjarar har vorte meir negative i Europa etter flyktningkrisa for seks år sidan, noko som også har ført til medvind for ytre høgreparti som Alternativ for Tyskland. Meir moderate parti ønskjer ikkje å gi dei nokon medvind før valet på ny nasjonalforsamling i september.

Sjølv i Tyrkia blir flyktningar frå Syria og Afghanistan sett på med mistru, medan dei tidlegare vart ønskte varmt velkomne som muslimske trusfellar. Ein viktig grunn er at landet slit med økonomiske problem, arbeidsløyse og høg inflasjon.

Erdogan har derfor understreka overfor veljarane at ein ny mur som skal halde migrantar unna, har vore under bygging ved grensa til Iran sidan 2017.

Førre veke støtte journalistar på fleire tital afghanarar i nærleiken av grensa, og dei fleste var unge menn, medan somme òg var kvinner og barn. Dei var smugla over grensa om natta i små grupper. Årsaka til flukta oppgav dei å vere Taliban, vald og fattigdom.

På jakt etter arbeid

– Situasjonen i Afghanistan var intens, seier ein ung mann, Hassan Khan.

– Taliban har teke heile Afghanistan. Men det er ikkje noko arbeid i Afghanistan, vi var nøydde til å komme hit, seier han ifølgje nyheitsbyrået AP.

Observatørar seier at det førebels ikkje er nokon teikn til masserørsle over grensa. Tyrkiske styresmakter oppgir å ha stansa rundt 35.000 afghanarar som har kryssa grensa ulovleg, så langt i år, medan det i heile fjor var over 50.000 og i 2019 over 200.000.

Ifølgje Metin Corbatir, leiar for Forskingssenteret for asyl og migrasjon i Ankara, har talet på innkomstar frå Iran auka litt i det siste, men utan at det kan sjåast som «massemigrasjon».

Farha Bhoyroo, som jobbar for FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR), kjem med ei liknande vurdering av situasjonen på den afghansk-iranske grensa.

– Så langt er talet ganske stabilt. Vi har opplevd ein liten auke i talet på afghanske flyktningar som kjem til Iran, men vi reknar det ikkje som nokon straum, seier ho.

Ni av ti i naboland

UNHCR anslår at 90 prosent av 2,6 millionar afghanarar som har flykta til utlandet, bur i Iran og Pakistan. I begge land bur det òg mange afghanarar som har komme i håp om ei betre økonomiske framtid.

Til samanlikning har rundt 630.000 afghanarar søkt om asyl i EU-land dei ti siste åra, dei fleste i Tyskland, Ungarn, Hellas og Sverige, ifølgje EU-statistikk. I fjor var det 44.000 afghanarar som søkte om asyl i dei til saman 27 EU-landa.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland seier at det ikkje er gitt at Talibans maktovertaking vil føre til ei ny flyktningbølgje.

– Eg vil åtvare mot sjølvoppfyllande profetiar, seier han.

– Afghanarar er redde, forvirra, men dei håpar òg at ein lang, lang krig er over, og at dei kanskje no kan unngå krysseld, seier Egeland til AP.

Han meiner mykje avheng av om Taliban vil tillate utviklingsarbeid i landet, og at givarlanda framleis vil finansiere det.

– Om du får eit samanbrot i offentlege tenester, og dersom det kjem ei stor matkrise, vil det heilt sikkert bli ei masserørsle, seier han.

