Afghanske kvinner: Burka er det minste problemet vårt

utenriks

Marina Haidaris barndomsminne dukkar opp i hovudet hennar igjen etter at Taliban tok kontroll over Afghanistan. Eitt av dei er frå 1997 då Taliban styrte landet førre gong.

Då kunne skrekkinngytande musikk frå høgtalarar på lastebilar plutseleg fylle gatene, og alle forsvann inn i husa sine.

Ein gong då Marina var på veg til marknaden, dukka ein Taliban-krigar utan forvarsel opp og pisket henne i ansiktet med ein pisk fordi ho ikkje hadde på seg burka. Ho var tolv år gammal.

Prøver ut burka

I dag er Marina 37 og ristar på hovudet medan ho ser på yngre slektningar som prøver burka for første gong, seier ho på telefon til DPA.

Taliban har berre vore tilbake i ei veke, men allereie slit unge jenter med det tjukke blå stoffet som er laga av eit plastliknande materiale. For første gong ser dei verda frå bak det tettmaska ansiktssløret.

Svigerinna til Marina kjøpte burkaen for tre veker sidan fordi ho fekk på kjensla at Taliban snart ville ta over byen hennar.

– Den greia er kanskje det tydelegaste teiknet på at dei er tilbake ved makta. Men i røynda er chadaree det minste av våre problem, seier ho og bruker det afghanske ordet for burka.

Blir verre

Ho er sikker på at afghanske kvinner snart må hanskast med ein mykje verre røyndom.

Heilt sidan den amerikanske invasjonen av Afghanistan for 20 år sidan har Vesten prøvd å byggje opp under kvinner sine rettar. Tallause program er etablerte både i byar og på landsbygda, og mange afghanske kvinner hugsar kor viktige dei var.

– Eg forstod for første gong at eg hadde vorte behandla som eit dyr heile livet, seier ei kvinne frå provinsen Badakhshan i Nord-Afghanistan.

Eggja av støtta byrja afghanske kvinner å be om fleire rettar innan familien og kravde medverknad, utdanning, jobb og til og med politisk deltaking.

Ingen program for menn

Men sidan det nesten ikkje eksisterte program for å lære menn om rettar for kvinner, opna det seg nye konfliktar. Menn visste ofte berre om eitt svar på kravet til kvinnene: vald.

Kvinner som gjekk til politiet eller melde menn, var deretter ansikt til ansikt med fleire menn med same haldningar, og meir vald.

Rettane som nokre kvinner nyt godt av i dag, frå å delta i idrett til å velje studiar, vart oppnådde etter hard kamp med store offer då modige aktivistar risikerte livet for litt meir fridom.

Det veit afghanske kvinner i dag. Og dei veit kva som står på spel.

Hardt slag

Den nye røyndommen frå førre søndag etter at Taliban tok hovudstaden Kabul og dermed tok kontroll over heile landet igjen, er eit hardt slag mot kvinnerettar.

– Vi kvinner har tapt alt. Og vi står framfor eit angrep som kjennest berre litt mindre grufullt enn slutten på verda, seier parlamentarikaren Raihana Asad.

Ho seier at ho ikkje trur eit ord av det som Taliban no lovar. Taliban erklærte då dei tok Kabul, at dei ville respektere kvinner sine rettar «innanfor rammeverket av islamsk lov».

Førre veke lét ein Taliban-representant seg intervjue av ein kvinneleg reporter om situasjonen i landet, noko få afghanarar ville ha vågd å førestille seg.

Dyster framtid

Men andre teikn peikar mot ei dyster framtid for kvinnene i Afghanistan. Ein kjend TV-reporter vart sendt heim av Taliban sjølv om ho hadde dekt seg til i heildekkjande drakt.

Ifølgje Asad har dei militante òg sendt heim kvinnelege studentar i Herat og fortalt dei at dei ikkje treng å komme tilbake. Ifølgje lokale medium var det fleire kvinner enn menn innskrivne på universitetet i byen.

Asad fryktar at det berre er eit spørsmål om tid før jenter ikkje lenger får gå på skule, når Taliban kjenner seg godt nok etablerte.

Mange hugsar bilete av kvinner som vart steina eller piska offentleg av Taliban-regimet på 90-talet, men Asad trur dei vel ein annan kurs denne gongen.

Ho har fått rapportar om Taliban-krigarar som leitar spesifikt etter kvinneaktivistar, inkludert henne sjølv.

– Eg trur dei ikkje lenger kjem til avrette aktivistar og kvinner som meg offentleg. Dei kjem berre til å sørgje for at vi forsvinn, seier ho.

