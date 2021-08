Duterte vil bli visepresident

utenriks

At Duterte takkar ja er eit uttrykk for at han lyttar til folket, seier Karlo Nograles, som er nestleiar i PDP-Laban, ifølgje Reuters.

Duterte kan ikkje stille til attval når den seks år lange presidentperioden hans går ut. Han lèt etter seg eit land i koronakrise med ein sterkt svekt økonomi.

Som president har Duterte vore sterkt omstridd på grunn av grove brot på menneskerettane. Tusenvis av verkelege eller påståtte narkotikalangarar er drepne i det som menneskerettsgrupper kallar reine avrettingar og massemord.

Han har òg gong på gong lagt seg ut med andre verdsleiarar, blant dei tidlegare president Barack Obama som han kalla horunge, og paven som han kalla dåre.

Kritiske EU-leiarar har han trua med juling, og i sommar trua han med å kaste vaksinemotstandarar i fengsel.

