Heiko Maas: Blir umogleg å evakuere alle innan fristen

– Eg må seie allereie at sjølv om evakueringa går sin gang til 31. august, og til og med nokre dagar lenger, vil det ikkje vere nok tid til å la dei fly ut som vi, eller USA, gjerne vil, sa Maas tysdag til Bild TV.

Dei vestlege landa må derfor finne ut måtar å få folk ut av landet på sjølv om den militære evakueringsoperasjonen blir avslutta som planlagt, seier han.

Spania og Storbritannia seier det same. Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace seier til BBC at utfordringa er så enorm at ikkje alle vil klare å komme seg ut.

Åtvarar

Også den spanske utanriksministeren Margarita Robles åtvarar om at mange som jobba for Spania i Afghanistan, blir nøydde til å bli igjen når evakueringa er over.

Robles sa tysdag at den dramatiske situasjonen på bakken gjer at det ikkje blir mogleg å redde alle som jobba for spanske styresmakter i Afghanistan.

– Vi skal evakuere så mange som mogleg, men det er folk som blir igjen av grunnar som ikkje kjem av oss, men situasjonen der, sa ho i eit intervju med radiostasjonen Cadena Ser.

Fristen for å evakuere folk frå Afghanistan, som vart avtalt mellom USA og Taliban, går ut 31. august, og Taliban vil ikkje forlengje han.

Vil ha forlengd frist

Mange land, inkludert Noreg, ønskjer at fristen blir forlengd, men Wallace seier til Sky News at han trur det er usannsynleg, basert på det han høyrer frå USA og Taliban.

– Utfordringa no er å få folk gjennom kontrollpostane til Taliban og inn på flyplassen, seier Wallace, ifølgje Reuters.

Maas påpeikar at USA vil trenge i alle fall to dagar etter 31. august berre for å transportere ut soldatane sine, noko han meiner gir ein dag ekstra til evakuering av folk.

Frankrike varslar på si side at dei avsluttar evakueringa frå Kabul torsdag om det blir klart at fristen ikkje blir forlengd.

– Då har vi tre dagar igjen, seier Nicolas Roche, stabssjefen til den franske utanriksministeren.

