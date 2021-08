Minst 18 drepne då opprørarar angreip militærbase i Somalia

utenriks

Medlemmer av islamistgruppa al-Shabaab angreip tysdag ein militærbase i Galmudug-regionen sentralt i Somalia. Etter at ein sjølvmordsbombar køyrde inn på basen, følgde ein kamp mellom opprørarar og soldatar der minst sju soldatar vart drepne.

– Vi har drepe ni opprørarar og mista sju av våre eigne soldatar. Kampane går framleis føre seg rundt Amara, opplyser talsmann Masud Warsame for hæren i landet.

Han avviser å kommentere om al-Shabaab har teke kontroll over heile regionen.

Ein talsmann for bebuarane i området opplyser at han hadde sett to døde sivile etter at ei bombe frå ein bombekastar trefte eit hus. Fleire hundre lokale bebuarar skal ha flykta, og butikkar og skular har stengt i Amara.

