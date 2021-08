Politimann frikjent for dødeleg skyting då Kongressen vart storma

utenriks

Politimannen handla korrekt og i tråd med regelverket, konkluderer den føderale politistyrken som vernar Kongressen. Retningslinjene til politiet tillèt bruk av potensielt dødeleg makt for å «beskytte liv, inkludert tenestemannens eige liv, eller for å forsvare ein person som står i umiddelbare fare for å bli alvorleg skadd».

Då Trump-støttespelarar storma kongressbygningen i januar skaut politimannen Ashli Babbit då ho og fleire andre freista å komme seg gjennom ei dør. Dei var på veg mot salen der Representanthuset har møta sine.

Babbit, ein 35 år gammal Trump-supporter som hadde tenestegjort i luftforsvaret, vart treft i halsen då politimannen skaut gjennom glaset i døra.

Politiet seier tenestemannen, som ikkje blir namngitt, kan ha redda fleire kongressmedlemmer og -tilsette frå alvorleg skade og i verste fall død i opptøyane. Dei opplyser òg at politimannen og familien hans har fått fleire truslar etter hendinga.

(©NPK)