Proud Boys-leiar dømd til fengsel

Proud Boys spelte ei framståande rolle i angrepet på Kongressen 6. januar, men Tarrio vart arrestert to dagar før for å ha rive ned eit Black Lives Matter-banner frå ei kyrkje i Washington i desember og brunne det, og for våpeninnehaving.

Tarrio stod fram som ein angrande synder i retten og sa seg skuldig i begge tiltalepunkta. Han beklaga sterkt handlingane sine, som han kalla eit stort mistak.

Gjennom heile 2020 spelte Tarrio ei rolle i organiseringa av demonstrasjonar for dåverande president Donald Trump og mot Black Lives Matter-protestane.

Han var med på å byggje opp støtte til 6. januar-demonstrasjonane som enda med angrepet på Kongressen for å hindre at Joe Biden formelt vart godkjend som president, men vart sjølv arrestert to dagar før og beordra til å halde seg borte frå byen.

Rundt 600 menneske er sikta i samband med angrepet, og styresmaktene har hatt søkjelys på ekstreme rørsler som Proud Boys og Oath Keepers.

