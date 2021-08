Søreide: Evakueringsfristen i Afghanistan må forlengjast

utenriks

– Vi må forlengje evakueringsfristen, seier Søreide til TV 2.

Fristen for å avslutte evakueringa er førebels sett til 31. august – tysdag om ei veke, og presidenten i USA, Joe Biden, har sagt at han ønskjer å halde seg til den datoen. Samtidig har han antyda at oppdraget kan forlengjast.

Taliban har varsla at det blir konsekvensar dersom fristen blir skoven på. Fleire tusen menneske ventar framleis på å komme seg ut av Kabul. Etter at Taliban tok over byen for litt over ei veke sidan, har det vore kaotisk på flyplassen.

– Ein av våre store bekymringar er at flyplassen blir stengd. Den sivile delen er stengd no, så er vi er heilt avhengige av at den militære amerikanske drifta blir halden oppe for å kunne evakuere ut, seier Søreide.

Til saman har Noreg hittil evakuert 374 personar frå Afghanistan, opplyste Søreide tysdag.

Utanriksministeren slår fast at Noreg vil halde fram evakueringa så lenge flyplassen utanfor Kabul er open, og at UD held fram arbeidet med full styrke.

