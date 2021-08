utenriks

Forsvarsminister Margarita Robles sa tysdag at den dramatiske situasjonen på bakken gjer at det ikkje blir mogleg å redde alle som jobba for spanske styresmakter i Afghanistan.

– Vi skal evakuere så mange som mogleg, men det er folk som blir igjen av grunnar som ikkje kjem av oss, men situasjonen der, sa ho i eit intervju med radiostasjonen Cadena Ser.

Fristen for å evakuere folk frå Afghanistan som vart avtalt mellom USA og Taliban, går ut 31. august, og Taliban vil ikkje forlengje han.

