Talsmann Zabiullah Mujahid sa på ein pressekonferanse tysdag at folkemengda ved flyplassen må dra heim, og han seier at Taliban vil garantere for tryggleiken deira.

Talsmannen hevdar at USA har oppmoda folk til å dra til flyplassen for å gå om bord i fly.

– Vi ber amerikanarane om ikkje å oppmode afghanarar til å reise, sa han. Talsmannen bad òg USA om å slutte å evakuere afghanarar med høg utdanning eller som har andre viktige kvalifikasjonar.

– Vi treng kunnskapen deira, sa han.

