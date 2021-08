To deporterte kom til Danmark med evakueringsfly

utenriks

Ein mann som kom natt til tysdag med eit fly frå Kabul, vart i Roskilde i 2016 utvist og har fått forbod mot innreise til Danmark fram til 2023. Tysdag vart han varetektsfengsla i tre døgn.

Han vart arrestert under kontrollen på Kastrup etter å ha komme via Pakistan. I retten forklarte han at han visste han hadde forbod mot innreise, men hevda at han og kona hans og to barn hadde fått løyve av danske styresmakter fordi han har arbeidd for Danmark i Afghanistan.

Det var andre gong på to dagar at ein mann som har komme med eit evakueringsfly, er arrestert.

Varetektsfengsla

Måndag vart ein 23-åring varetektsfengsla i 24 dagar for å ha komme til Danmark igjen, sjølv om han i fjor ved dom vart utvist for alltid.

Han vart dømd for våpeninnehaving og tilknyting til banden Loyal to Familia og utvist via Tyrkia.

Han kom til Danmark utan pass og id-papir og seier han brukte identiteten til bror sin til å komme med flyet ut av Kabul.

Fem under overvaking

I Frankrike er fem evakuerte under overvaking av politiet på grunn av mistanke om tilknyting til Taliban.

Ein av dei innrømmer at han bar våpen då han var ansvarleg for ein av kontrollpostane til Taliban ved Kabul i dagane før 18. august.

Talsmannen til regjeringa, Gabriel Attal, seier at han bidrog til evakueringa av franskmenn i ein svært spent periode og antakeleg har redda liv, sjølv om han hadde openberre band til Taliban.

Dei andre fire som er mistenkte, høyrer til omgangskrinsen til mannen, og alle må halde seg i karantene på eit hotell i Paris sidan dei ikkje er vaksinerte.

