Tysk økonomi veks igjen – men slit med underskot

Tal frå det tyske statistikkbyrået, som vart offentleg tysdag, viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) vaks 1,6 prosent meir andre kvartal, målt mot same kvartal i fjor. På førehand var det venta at veksten ville liggje på 1,5 prosent.

Rapporten anslår likevel at den tyske staten òg brukte betydeleg meir pengar enn han fekk inn. Byrået melder at det offentlege underskotet for første halvår var 4,7 prosent av BNP.

Dette blir det høgaste statlege underskotet over ein seksmånadersperiode sidan gjenforeininga av Tyskland i 1990.

