WHO åtvarar om mangel på medisinsk utstyr i Afghanistan

utenriks

I Dubai står 500 tonn medisinar og utstyr klart. Men på grunn av den kaotiske situasjonen på flyplassen i Kabul, kan ikkje forsyningane flygast inn til Afghanistan.

– WHO har no berre nok forsyningar i landet for éi veke, seier Ahmed Mandhari, WHOs regionsjef for området.

– Land som sender tomme fly til Kabul for å hente folk som skal evakuerast, seier dei ikkje har kapasitet til å hjelpe til, seier han.

Søndag gjekk WHO og FNs barnefond Unicef ut med ei felles oppmoding om å opprette ei påliteleg luftbru umiddelbart for å få sendt forsyningar inn i Afghanistan.

(©NPK)