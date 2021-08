Washington Post: CIA-direktør møtte Taliban i Kabul

utenriks

Møtet er det første møtet på så høgt nivå mellom Taliban og Biden-administrasjonen sidan Taliban tok over Kabul for over ei veke sidan.

Burns er ein av dei viktigaste utanriksveteranane i administrasjonen til president Joe Biden, og Biden sender han til Kabul medan USA er i gang med ei hektisk evakuering av amerikanarar og afghanske støttespelarar frå flyplassen.

CIA vil ikkje kommentere møtet, men Washington Post skriv at samtalane truleg dreidde seg om den kommande fristen 31. august for å avslutte evakueringsoperasjonen.

Biden-administrasjonen er under press frå enkelte allierte om å halde soldatane på flyplassen lenger enn fristen, for å evakuere titusenvis av amerikanske og vestlege statsborgarar og afghanske medarbeidarar som er desperate etter å komme seg ut.

Storbritannia, Frankrike og andre land seier at dei treng meir tid til å evakuere personellet sitt, men Taliban seier det vil vere å krysse ei raud linje om soldatane blir lenger.

For Baradar er det ironisk at han blir Taliban sin kontakt med CIA etter at han for elleve år sidan vart arrestert i ein fellesoperasjon mellom CIA og Pakistan.

Men han har god erfaring frå kontakt med folk frå Vesten sidan han, etter lauslatinga frå fengsel i 2018, har vore forhandlingsleiar for Taliban i fredsforhandlingane i Qatar, der Taliban og USA vart samde om tilbaketrekkinga.

