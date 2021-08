utenriks

Fleire timar med styrtregn i delstaten Mérida gjorde at steinar fall ned frå fjellskrentane og blokkerte vegar. Bilete delt i sosiale medium viser at vassmassar reiv med seg bilar ned ei gate nær landsbyen Tovar.

Andre bilete viste bilar gravlagde i gjørme eller fastklemde mellom trerøter stikkande opp frå bakken.

Mérida-guvernør Ramón Guevara seier at elva Mocoties gjekk over sine breidder og fløymde over Tovar.

